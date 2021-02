Pedro Monzón y Julio César Falcioni en Independiente

Por Nicolás Venier

Independiente sumó a su primera incorporación: se trata de Juan Manuel Insaurralde, defensor central que llega en condición de libre proveniente de Colo Colo de Chile. Firmará su contrato a préstamo por un año con opción a extender hasta diciembre de 2022.

Noticias relacionadas

El zaguero de 36 años fue pedido expresamente por Julio César Falcioni, flamante entrenador del Rey de Copas. Fue dirigido por el “Emperador” cuando ambos coincidieron en Boca.

Además, el “Chaco” pasó por Chacarita, Newells y tuvo dos ciclos en el Xeneize. Fuera del fútbol argentino, se desempeñó en Spartak de Moscú, Paok de Grecia, Chiapas de México y Colo Colo, su último club.

A priori, el defensor central zurdo viene a ser el reemplazante de Alexander Barboza, quien no logró asentarse de la mejor manera en el Rojo y fue recientemente vendido a Libertad de Paraguay, a cambio de 1.700.000 dólares por la mitad del pase, con opción a adquirir otro 30% en un millón y medio de la misma moneda.

Juan Manuel Insaurralde le aportará voz de mando y mucha experiencia al Independiente 2021 que comienza a diseñar Julio César Falcioni. Luego de que no prosperarán las negociaciones por Luciano Lollo y Cristián Lema, el ex entrenador de Banfield no dudó ante la posibilidad de incorporar al “Chaco” y, a pesar de que también era pretendido por Zielinski para ser refuerzo de Estudiantes de La Plata, el jugador optó por llegar al “Rojo”.

Además, Independiente se encuentra negociando con Boca para intentar acordar la llegada del arquero Agustín Rossi, a préstamo por un año. En las próximas horas, el Xeneize enviará la respuesta final con la decisión, aunque desde ambas partes lo destacan como difícil.

Por otra parte, el club de Avellaneda busca un volante central y un centrodelantero. Se mencionó la posibilidad de Eric Remedi, actual volante central del Atlanta United de la MLS, pero no habría grandes chances de que el mediocampista ex Banfield regrese al fútbol argentino en este mercado de pases. Es por eso que el Rojo está en tratativas por un mediocampista con mayores cualidades de marca, que se desempeña en el fútbol argentino, cuyo nombre aún no trascendió.

En cuanto al delantero, el principal apuntado es Nicolás Blandi. El ex delantero de San Lorenzo y Boca, entre otros, actualmente también se desempeña en Colo Colo y no será fácil desde lo económico. Otra de las opciones es Nicolás Contín, el nueve de Gimnasia. La idea era que llegue a Avellaneda a préstamo por un año con cargo y opción de compra, pero el Lobo pretende que la opción se transforme en obligación (2.500.000 dólares por el 50%) y eso puso las tratativas en stand by del lado del “Rojo”.