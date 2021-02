Matías Martinez, principal sospechoso del femicidio de Úrsula Bahillo.

Úrsula Bahillo el día anterior a que la asesinen, le había contado a una amiga que su expareja Matías Ezequiel Martínez, principal sospechoso de haber cometido el femicidio, había violado la restricción perimetral que tenía. El cuerpo de la adolescente fue encontrado el lunes en la zona rural de Guido Spano.

En las últimas horas, además, se conocieron una serie de chats que dejan en evidencia que el acusado, que es oficial de la Policía bonaerense, golpeaba y maltrataba a la víctima. “Me tiene amenazada de muerte, por eso tengo miedo amiga”, le dijo Úrsula a otra joven por WhatsApp sobre Martínez, en noviembre de 2020. En la misma conversación, le contó: “Siete meses me pegó, me callé siempre, hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié”.

Una de sus exparejas contó que, después de un año de relación, decidió denunciarlo por violencia de género. Aseguró que el oficial es “un psicópata” que, durante el tiempo que estuvieron juntos, la esperaba afuera de su casa con el patrullero para controlar lo que hacía. Afirmó que “le pegaba a su mamá y a sus hermanas” y que “mantenía relaciones sexuales” con su abuela. “No era consentido”, dijo. Además, denunció que “violó a una nena con discapacidad”.

Noticias relacionadas

Allegados a Úrsula culpan a la Policía por inacción y sostienen que, como en tantos otros casos, el femicidio “podría haberse evitado”.