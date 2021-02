Test anales para detectar el coronavirus.

Las pruebas anales para detectar el coronavirus, que comenzaron a hacerse en China hace unas semanas, ya se están realizando en Argentina en los pacientes más graves.

Marcela Echavarría, bioquímica especialista en virología e investigadora independiente de Conicet, brindó una entrevista al diario Clarín donde confirmó que los testeos anales comenzaron a hacerse en el país.

“El estudio ya fue hecho en una cifra que ronda los 30 pacientes internados y se estima implementarlo en 150. No están previstos aún para asistencia ni uso masivo”, declaró.

De acuerdo a la especialista, sirve para disminuir los falsos negativos y confirmar casos en pacientes con sospecha clínica, pero con hisopados negativos.

“Necesitamos estudios prospectivos que comparen el hisopado nasal con el anal con la PCR correspondiente para poder determinar cuál es el grado de correlación entre ambas muestras en pacientes ambulatorios”, puntualizó la doctora Echavarría.

¿Cómo se practica un test anal?

Estas pruebas se realizan insertando el hisopo en el ano, a unos tres o cinco centímetros de profundidad, y rotándolo suavemente. Al sacarlo, se introduce en el tubo de muestreo, que contiene una solución de conservación de virus, y se envía a laboratorio para determinar la presencia del SARS-COV-2 en el tacto rectal.

Cientificos coinciden en que la vía respiratoria es fuente de transmisión. “Hoy, no tenemos fundamentos para afirmar que la vía fecal pueda propagar también el virus. No sabemos si lo que detectamos en este tipo de muestra es virus infeccioso o remanente de RNA (material genómico). Lo que confirma si algo es replicativo (infeccioso) o no son los métodos de cultivo, que no pueden practicarse masivamente porque requieren de un nivel de bioseguridad mayor”, concluye.