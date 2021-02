Cortes de carne, economía argentina, NA.

Argentina es el país de América Latina donde más aumentó la carne en el último año, los datos se desprenden del estudio que realizó el economista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

Jonathan Fortun, autor del último estudio que señala los preocupantes datos, explicó en la red social Twitter que el aumento “es probablemente uno de los ejemplos más claros del desastroso proceso inflacionario que se está dando en ese país. ¡En comparación con enero de 2017 los productos cárnicos en Argentina son 4,3 veces más caros!”.

Ya hace una semana, Fortun advirtió que los funcionarios o analistas que crean que “la inflación NO es un fenómeno monetario mejor que revise el comportamiento de la base monetaria M2 en todos los países de Latam. El caso de Argentina es clarísimo, el nivel de emisión para ese país durante el 2020 asusta”.

A few months ago, #Argentina policymakers encouraged people to save in local currency. This feels like an impossible task. Due to #inflation, for the last ~4 years the real interest rate for local currency savings (30d CDs) has been negative. pic.twitter.com/YLxlgFMmtP