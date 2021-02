Paris Hilthon brindó su testimonio en su documental.

Paris Hilton declaró sobre el abuso que meses atrás denunció en su documetal, el cual sufrió hace años en un internado en Utah, con el fin de apoyar una iniciativa de ley que busca regular la problemática industria para adolescentes en el estado. “Era solo una niña y me sentía violada todos los días”, confesó ante legisladores de ese estado.

Tal como la influencer reveló en su documental This is Paris, cuando tenía 17 años, Hilton fue durante 11 meses a la Escuela Provo Canyon, donde dice que fue abusada mental y físicamente. Recordó que miembros del personal la golpeaban, la obligaban a tomar píldoras no identificadas, la veían mientras se duchaba y la ponían en confinamiento solitario sin ropa como castigo.

Hilton testificó en una audiencia de una comisión del Senado en el Capitolio de Utah a favor del proyecto de ley que requeriría mayor vigilancia del gobierno a los centros residenciales de tratamiento para jóvenes y exigiría que documenten cuando apliquen restricciones. La medida fue aprobada unánimemente tras la emotiva declaración de Hilton y varios sobrevivientes más.

“Hablar sobre algo tan personal fue y todavía es aterrador’', admitió Hilton ante la comisión. “Pero no puedo irme a dormir por la noche sabiendo que hay otros chicos viviendo el mismo abuso que yo y tantos más pasaron, y ustedes tampoco deberían hacerlo”, agregó la socialité.

Hilton, de 39 años, dijo que el trato que recibió fue tan “traumático” que sufrió de pesadillas e insomnio por años. La institución Provo tiene nuevos dueños y la administración ha dicho que no puede hacer declaraciones sobre nada que haya ocurrido antes del cambio, incluyendo la época en que Hilton estuvo ahí. Un comunicado en el sitio de la escuela señala que los dueños anteriores la vendieron en el 2000.

Desde que el documental se estrenó, otras celebridades han hablado sobre sus experiencias en esa misma escuela u otras similares, incluyendo la hija de Michael Jackson, Paris Jackson, y la tatuadora Kat Von D. Durante su declaración, Hilton pidió al presidente Joe Biden y los líderes del Congreso que tomen medidas y dijo que busca impulsar una ley federal.

“Este es tan sólo el primer paso’', dijo Hilton a la prensa. “Esta iniciativa definitivamente va a ayudar a muchos niños, pero obviamente hay más trabajo por hacer y no pararé hasta que ocurra el cambio’', completó la estrella de realities.