Elon Musk y los Bictoins, Economía.

Por @lobodeldolar

Por estas horas absolutamente todo el mundo habla del Bitcoin, las criptomonedas y el negocio monstruoso de Tesla motors.

Es que en las últimas horas, se hizo publico que Elon Musk se transformó en seguramente, el mayor propietario de la criptomoneda y va a permitir comercializar sus vehículos con ellas.

Pero quiero invitar al lector a hacer un ejercicio mental, vamos a intentar juntar las piezas del rompecabezas para entender mejor que pudo haber ocurrido, o al menos entender que nada fue una cuestión de azar.

Desde hace 2 semanas ya, Elon Musk amenaza con hacer disparar aún mas la cotización de Dogecoin, escribiendo mensajes del estilo "Dogecoin es la moneda del pueblo" mientras eliminaba el logo de Bitcoin de su perfil

Luego de unos días de calma, nos desayunamos con la noticia de que había invertido 1.500 millones de dolares en Bitcoin (Si, 1500…) logrando una espectacular disparada de la cotización de la criptomoneda estrella, mientras sus fans miraban Dogecoin atentamente..

Esto fué nada menos que un 15% en pocas horas. Es decir, si suponemos que el Sr. Musk, compró 1500 millones de Bitcoin en 40.000 usd y le sumamos un 15% de la disparada de precio, ya estamos hablando de hacer 225 millones en pocas horas.

Desde luego, apelo al buen uso de la razón del lector, para dar por entendido que la frase "comprar en el rumor, vender en la noticia" se aplicó en este caso a la perfección, y es poco creíble que realmente efectuó semejante compra en torno a los 40.000 dólares de Bitcoin.

Teniendo en cuenta esto, podemos deducir, que esta negociación lleva meses o inclusive años, si partimos de la base que una persona le toma varios meses realizar por ejemplo, la decisión de comprar un inmueble, estimamos que el "rey del Twitter" al menos, lo tuvo que pensar un buen tiempo ya que no se trata de una decisión impulsiva. Sobretodo si tenemos en cuenta que estamos hablando de un aficionado inversor de criptomonedas.

A esto vamos a sumarle un dato no menor, que es el tweet del CEO de Binance, horas despues de que salga la noticia.

"Si compraste Bitcoin antes de hoy, felicitaciones por aventajar a @elonmusk. Si no compraste todavía, acordate que todavia tiene mucho mas dinero que 1.5 Billones"

If you bought #bitcoin before today, congrats on "front running" @elonmusk.



If you haven't bought yet, remember he still have a lot more fiat than the mere $1.5 billion.



Not financial advice.