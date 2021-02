González Oro.

El reconocido locutor, Oscar "El Negro" González Oro, preocupó a sus seguidores con desgarrador mensaje en redes sociales en donde hace mención a su situación ya que se encuentra viviendo en Uruguay desde mediados del 2020.

"Buen día. Hoy no tengo nada importante para publicar. Quizá lo único es contarles cómo estoy, cómo me siento. En cuanto al programa estoy contento porque es lo que quería hacer. Pero el programa dura dos horas nada más. Me quedan 22 por vivir. Hay días que disfruto mucho y hay días que la paso muy mal. La soledad me agobia, me apabulla. Me asusta. Pero tengo un seguir pensando en mi salud. Por lo menos en mi salud física, en la mental trabajo todos los días con resultados diversos", se puede leer en su publicación en Instagram.

Y cerró: "Trato de llenar esas 22 horas que son únicamente mías. ¡Ya no soporto tanto silencio en esta casa! Pero en este momento esta es mi vida".

Oro conduce "La vida misma" por Radio Rivadavia, ciclo que va de lunes a viernes de 19 a 21. El locutor decidió irse a vivir a Uruguay debido a las fuertes restricciones del Gobierno argentina en lo que respectaba a la cuarentena por coronavirus.

Tras el duro posteo, miles de seguidores le dejaron mensajes de aliento y otros contaron experiencias de similares características.