El hecho ocurrió en Misiones, en la localidad de Gobernador Roca, donde una mujer filmó como su ex atropelló con su camioneta de atrás en reiteradas veces el coche en el que iba ella con la actual pareja y la pequeña hija de ambos, de apenas cuatro meses.

En el video se puede ver cómo logra sacarlos del camino mientras amenazaba a los gritos con que iba a matarlos. El material fue filmado el domingo por la tarde por la mujer quién cansada del hostigamiento constante decidió filmarlo para ver si mediante esa vía podía ponerle un freno.

Además en el video se escucha el llanto de su pequeña hija asustada por no entender la situación y por los bruscos impactos de la camioneta del violento. La publicación cobró notoriedad en Facebook, logrando la viralización de la filmación y el interés de las autoridades que recién entonces ordenaron su detención.

El violento fue identificado como Alfredo T. (44) quién se dio en un principio a la fuga hasta que finalmente, este mediodía lo capturaron en las inmediaciones de la distribuidora de la que es dueño.

Una patrulla de uniformadas de la Comisaría de la Mujer de Gobernador Roca lo capturó y puso a disposición del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas. Está acusado de lesiones, daños y amenazas hacia su ex pareja y la familia de ésta.