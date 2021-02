León Arslanian

León Arslanian respaldó al ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, y aseguró que su decisión de sancionar a unos 400 efectivos que participaron de la protesta del año pasado "es absolutamente correcta".

En declaraciones a AM 530, el ex integrante del tribunal que en 1985 juzgó y condenó a las cúpulas de la Dictadura Militar, sostuvo que "los policías lesionaron leyes jurídicas importantes, amenazaron al Presidente de la Nación con actitudes incompatibles con las obligaciones de su función y por eso la decisión de Berni es tomada correctamente, no es posible que los reclamos tengan niveles de descontrol y violencia por fuera de la ley".

Para Arslanian "el sumario administrativo se debe realizar en todos los casos, posibilitando los reclamos que se quieran hacer, pero hay una necesidad de ubicar responsabilidades y aplicar sanciones. Hay que someterse a la ley, respetar los procedimientos. Cualquier actuación y el uso de la fuerza debe estar regido por el reglamento que limita la actuación policial".

Respecto a los 400 policías apuntados, desde el Gobierno bonaerense detallaron que incluye "a los movilizados a la Residencia Presidencial de Olivos, la Residencia del Gobernador en La Plata, la sede operativa del Ministro de Seguridad y la Jefatura de Policía en Puente 12 y otros centros de concentración en Mar del Plata, Necochea y Lomas de Zamora entre otros".

Para Arslanian, "necesitamos una policía que se prestigie en el marco de la ley, los reclamos por un salario tienen que ser en una mesa de dialogo, lo único que no pueden hacer los policías es una huelga".