Alberto Fernández en Casa Rosada con la Mesa de Enlace, AGENCIA NA

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, sostuvo que "no va a haber incremento de retenciones" tras la reunión en Casa Rosada.

"Decidimos que va a haber una continuidad y un acercamiento a las reuniones más seguidas porque hay que analizar cómo están funcionando las cadenas", afirmó al finalizar el encuentro con el presidente Alberto Fernández.

En diálogo con la prensa, subrayó que en la reunión quedó claro que "el problema está en el resto de la cadena".

"Es importante transmitir a nuestros productores que tampoco habrá intervención", enfatizó Chemes.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, destacó que hubo acuerdo con las entidades agropecuarias en buscar que la población mejore sus posibilidades de acceso a los alimentos, y confirmó que no habrá un alza en las retenciones.

"Vamos a explorar todas las posibilidades que permitan que la población acceda a alimentos", destacó.

Consultado sobre la posibilidad de aplicar un incremento de los derechos de exportación, respondió: "El Presidente (Alberto Fernández) dijo que no quiere apelar a ningún instrumento de esta naturaleza".

"El Presidente fue claro en cuanto a sus expresiones, que fueron interpretadas de una forma, y que él en realidad expresó su voluntad de diálogo para resolver el problema, no para aplicar medidas", subrayó el ministro.