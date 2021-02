Geriátrico San Antonio de Padua en Santiago del Estero.

Todos los abuelos y las abuelas que viven en un geriátrico de la capital santiagueña dieron positivo a los testeos para coronavirus. De un total de 54, diez fueron internados en el Hospital Independencia y en otros centros de salud privados. Los 44 restantes permanecen asintomáticos y aislados. La noticia generó una profunda indignación en los familiares que pidieron explicaciones a las autoridades del centro privado de atención a mayores.

El director del geriátrico, Carlos Ferreres, quien confirmo los positivos de los hisopados de todos los pacientes. “Estamos muy preocupados por la situación y esperamos pronta recuperación de los que han sido internados”, dijo.

Familiares de las personas que residen en este centro privado dijeron en las redes sociales que “las autoridades no dan la cara, no explican qué pasa y ni cómo fue que se dieron los contagios masivos”. El propio Ferreres, en diálogo con El Liberal, indicó que “aparentemente una empleada vino con síntomas y no se dio cuenta”.

Noticias relacionadas

Lejos de hacerse cargo de las críticas y de la gravísima situación, Ferreres sostuvo: “Es una situación que sucede igual que en cualquier otra parte, es una cosa que afecta a toda la población”. Los adultos mayores que no fueron internados permanecen aislados y asintomáticos en el mismo geriátrico, pero se sigue de cerca su situación ya que se trata de personas que están dentro de los grupos de riesgo por sus edades y enfermedades preexistentes.