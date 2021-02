Así intentaban usurpar una casa en Villa Luzuriaga, La Matanza.

Vecinos de la localidad de Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, impidieron que un grupo de personas usurpe una casa ubicada en la calle Jujuy, entre Cervantes y Garibaldi.

El episodio fue registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes, se observa como dos personas que caminaban por la vereda cortan, con un alicate, el candado y la cadena de un domicilio sito en la calle Jujuy.

Una camioneta Dodge Ram, valuada en su versión 0km. en más de 6.000.000 de pesos, terminó el “trabajo”: cargada con muebles, una heladera y colchones, el auto de alta gama chocó de frente el portón de la vivienda para poder ingresar.

Así intentaban usurpar una casa en Villa Luzuriaga, La Matanza. Video: Gentileza UNLAM.

Sin embargo, el rápido accionar de los vecinos, quienes hicieron sonar la alarma vecinal y llamaron a la Policía al divisar lo que estaba sucediendo, impidió que la camioneta entrara a la casa. Los presuntos usurpadores fueron demorados en la comisaría zonal de Villa Luzuriaga. También, les secuestraron la camioneta.

“Cuando llegó la Policía, la mujer decía que ella había pagado 80.000 pesos para alquilar la casa, pero en ningún momento mostró un papel”, relató un vecino, al tiempo que contó: “Tuvo que venir la policía femenina para poder sacarla porque la mujer no quería salir”.

Los vecinos están en alerta ya que habían intentado usurpar la misma vivienda días atrás.