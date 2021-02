Declaró la cocinera de Maradona: "Tomaba alcohol cuando quería, no se le decía que no"

"No había alcohol en la casa, pero a veces pasaba que traían y le regalaban y tomaba vino. Otras veces Diego decía ´quiero cerveza, quiero cerveza´ y había que ir a comprar. No se le decía que no", dijo "Monona" en su declaración ante la Justicia de San Isidro.