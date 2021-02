Detención del acosador de Agustina Albertario

El fiscal Fernando Castro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Mar del Plata, confirmó que fue detenido en esa ciudad, mientras intentaba fugarse de un hotel, al hombre acusado de acosar a Agustina Albertario, integrante de la Selección argentina de hockey sobre césped, "Las Leonas".

"A raíz de haber constatado la violación de la perimetral es que se dispuso la detención, que se efectivizó alrededor de las 14:00", confirmó Castro, respecto de Juan Mariano García Sarmiento, de 50 años y residente en Mar del Plata, retirado de la profesión de abogado y que había estado internado varias veces por ser un paciente psiquiátrico.

"Está detenido y será trasladado a la unidad penal 44, previo una evaluación psicológica en el hospital de la ciudad", agregó el fiscal en declaraciones televisivas.

En ese sentido, detalló que el sujeto "estuvo varias veces internado y se le dio el alta", y que actualmente vivía en un hotel ubicado sobre la calle Arenales al 2500, donde fue encontrado con una valija, por lo que se supone que se iba a dar a la fuga tras tomar conocimiento por los medios de su posible detención.