El brutal femicidio de Úrsula en Rojas conmocionó a la sociedad argentina y parte de los programas debaten sobre la falta de respuestas de la Justicia y el Estado ante las denuncias de las mujeres que sufren violencia.

Mientras en LAM hablaban con abogada especialista en el tema de violencia de género, Andrea Toboada dio detalles del duro momento que atravesó con una ex pareja.

"Yo tuve alarmas. Todo empieza con muchos celos, con revisar celulares, agendas y sospechar a dónde iba a trabajar. Yo al principio no me daba cuenta de que eso no estaba bueno. Lo estaba naturalizando. 'Bueno, tiene celos'. Pero cuando me empezó a esconder las llaves y me dejó encerrada, me di cuenta que eso no estaba bien", dijo la panelista.

Andrea agregó: "Cuando él me encierra en mi casa y no me quiere dar las llaves para salir, ahí es donde muestra otra cara. Se golpeaba la cabeza contra la pared. Un día yo estaba parada, con la pared atrás, y, por suerte, esquivé el puño. Él estaba desbordado".

"También, en un momento él me toma del cuello, no llega a ahorcarme, pero yo le alerto para que se dé cuenta de lo que estaba haciendo. Él me decía 'perdón, no te lo voy a hacer más'", continuó.

"Con esa alarma, un domingo llamé a mis hermanas, vinieron a la noche a hablar con él, yo me estaba bañando, y él se calmó. Pero al siguiente lunes me fui. Me escapé de mi propia casa. Dejé todo", cerró Taboada sobre como pudo terminar la relación.