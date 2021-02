Imágenes del choque.

Luego de una fuerte tormenta invernal, unos 100 vehículos fueron protagonistas de un masivo accidente que terminó con la vida de al menos cinco personas. El sorpresivo hecho se dio en la autopista interestatal 35, en las cercanías de Fort Worth, Texas, EE.UU., y se produjo, según medios locales, por el hielo formado sobre el asfalto tras el paso del fenómeno meteorológico.

Autoridades locales trabajan en determinar el número exacto de heridos, pues todavía trabajan en el lugar servicios de asistencia. A metros del incidente, la Policía de Texas instaló un centro de reunificación de familias en un centro comunitario.

Your browser does not support the video element.

Al sur, en Austin, se produjo otro fuerte accidente: más de una veintena de vehículos se vieron involucrados en un choque en una ruta helada. Una persona resultó herida, según informaron las autoridades de los servicios de emergencia. En un intenso invierno boreal, se preveían tormentas de hielo desde Arkansas hasta Kentucky.

Noticias relacionadas

El Servicio Nacional de Meteorología pronosticó otra tormenta que trae nieve a los estados de la zona intermedia en la costa del Atlántico.

Más de 125.000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad el jueves por la mañana, principalmente en Kentucky y Virginia Occidental, según el sitio web poweroutage.us, que monitorea los servicios públicos. Autoridades estatales solicitaron a la población que se quedenen casa debido a las condiciones meteorológicas.