Referentes económicos de Cambiemos salieron a criticar al ministro de Economía, Martín Guzmán, y cuestionaron su gestión luego de que el jefe del Palacio de Hacienda castigó la política de endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri.

Guzmán había señalado que el acuerdo con el FMI del anterior gobierno fue "un problema que se creó de forma irresponsable, que hizo un acuerdo de espaldas a la sociedad y sin involucrar al Congreso".

El último ministro de Economía de Cambiemos, Hernán Lacunza, señaló en su cuenta de Twitter: "Deuda pública pre y post-FMI. Marzo 2018 (US$328.000 millones) vs septiembre 2019 (US$311.000 millones). No se fugó. No aumentó".

"Se usó para cancelar deudas anteriores (de ese gobierno y del anterior), más caras y más cortas. Algunas para obras, otras para financiar déficit inercial 2015", sostuvo Lacunza.

Por su parte, el diputado Luciano Laspina acusó al ministro de "mentiroso" al señalar que los fondos del acuerdo "se aplicaron a pagar vencimientos de deuda que venían mayormente del gobierno anterior".

"Miente Guzmán cuando dice que el préstamo del FMI podría haber reconstruido toda la infraestructura", escribió Laspina en esa red social.

Al criticar la política financiera del actual gobierno, Laspina preguntó: "¿Qué reconstruyó él con los US$20.000 millones que emitió en 2020?".

El legislador consideró que el ministro "pierde autoridad moral y respeto intelectual cuando intenta mentir tan descaradamente. ¿Qué credibilidad pueden tener sus políticas si sus palabras no pasan el filtro de sus alumnos de primer año de la universidad?".

Por su parte, el ex viceministro de Economía de Cambiemos Sebastián Galiani dijo que el gobierno de Cristina Kirchner (2008-2015) "dejó un déficit consolidado de 8 puntos del PBI. El gobierno del presidente Macri lo bajó todos los años".

"Ello implica que el gobierno del presidente Macri tomó menos deuda que la que se implicaba por el déficit que el partido de Cristina Kirchner dejó de herencia", sostuvo Galiani.

"La deuda con el FMI se usó integralmente para refinanciar deuda. No aumentó la deuda neta y bajó el costo de la deuda heredada", sostuvo el economista.

Galiani criticó a Guzmán, al señalar: "Hoy usted manda a la ANSeS a tomar deuda al 18% por año en dólares. De hecho, su política financiera ha fracasado y hoy la probabilidad de default es 90%".

El ex funcionario de Economía recordó que "solo en el 2015 se patinaron 30.000 millones de dólares, y con ese dinero se podían urbanizar todos los asentamientos informales del país".

Galiani criticó también el "cepo cambiario, el gasto público récord, las reservas negativas del Banco Central y la política de subsidios", y advirtió. "Nuevamente, van por todos los errores juntos".