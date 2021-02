Violencia de un bombero contra un colectivo en Villa Ballester

Un incidente vial entre un colectivo de la línea 140 y un automóvil Chevrolet Celta terminó en un nuevo episodio de furia en las calles de la localidad bonaerense de Villa Ballester, donde el conductor del vehículo de menor porte, un joven bombero voluntario de 20 años, destruyó con una barreta los vidrios del transporte público.

En las imágenes se puede observar al bombero cuando, fuera de servicio pero con el uniforme puesto, atacó con una vara metálica el parabrisas y las ventanillas del colectivo, a la altura del chofer.

El bombero, cuyo nombre fue mantenido en reserva, "tenía la licencia tramitada en el Municipio de General San Martín y es por ello que se trabajó, de manera articulada y con suma rapidez con las autoridades municipales para que la inhabilitación sea inmediata" añadió el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Por su parte, el intendente de General San Martín, Fernando Moreira, explicó que, "el estar al volante es una gran responsabilidad, y cada conductor debe concientizarse de eso".

"No podemos permitir que este tipo de actos violentos sigan sucediendo en la vía pública. Por eso, analizamos los hechos y actuamos con rapidez junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial", completó.

Ante esto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Municipio de General San Martín decidieron en conjunto suspender la licencia de conducir del hombre.

"Además, el agresor deberá someterse a un nuevo examen psicofísico para determinar si es apto para volver a conducir", indico el Ministerio de Transporte en un comunicado.

"No podemos permitir que una persona que cometió este hecho tan grave siga conduciendo como si nada. Debemos recordar que manejar no es un derecho, es una responsabilidad enorme, porque tenemos nuestra vida y la de los demás en nuestras manos. Desde que asumimos estamos trabajando en políticas para mejorar el tránsito y prevenir accidentes en la vía pública", expresó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.