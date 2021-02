Diego Schwartzman. Foto: Reuters.

El tenista argentino Diego Schwartzman cayó por 6-3, 6-3 y 6-3 ante el ruso Aslan Karatsev por la tercera ronda del Abierto de Australia, en el que ya no quedan deportistas nacionales en competencia.

El "Peque" se vio ampliamente superado por una de las sorpresas del grand slam oceánico, quien registró en cancha 50 tiros ganadores, con nueve saques directos.

El moscovita, ubicado en el puesto número 114 del ranking mundial y procedente de la clasificación, despachó al argentino con un 6-3, 6-3 y 6-3 en tan solo 1 hora y 52 minutos, sin importar que se tratara de un Top Ten.

Así, el potente ruso, de 27 años, avanzó a la segunda semana en su primera participación en el cuadro principal de un grand slam: el próximo rival será el ganador del duelo entre canadienses Denis Shapovalov-Felix Auger-Aliasssime.

"No me sentí cómodo hoy y él estaba muy bien. Definitivamente, mereció ganar el partido", reconoció el Peque tras la derrota.

Schwartzman, que por tercer año consecutivo no pudo conseguir los octavos de final del Abierto de Australia, agregó: "No estaba a gusto con lo rápidas que son las pistas, a mí me gustan un poco más lentas. Aunque es cierto que venía entrenando en ellas estos días y jugando un buen tenis".

"En ningún momento pude sacarlo del medio. Quizás debería haber cortado más para incomodarlo. El hecho de que haya contado con pocos winners y errores no forzados lo dice todo", analizó.

Y también destacó el desempeño del ruso: "Consiguió cincuenta golpes ganadores contra mí".

Anteriormente, se habían despedido del primer grand slam de la temporada los argentinos Federico Coria, Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Federico Delbonis y Nadia Podoroska.