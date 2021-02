Alejo Oroño y Nadia Navarro.

Una mujer de 23 años asesinó a su pareja de una cuchillada en el corazón, luego de que los dos mantuvieran una fuerte discusión en la puerta de un kiosko de la localidad de William Morris, en el partido de Hurlingham.

Se trata de Alejo Oroño, quien fue apuñalado por su expareja Nadia Navarro de 24 años, que lo persiguió al salir de una pizzería, hasta apuñalarlo en la puerta de un supermercado chino, donde fue captada por las cámaras de seguridad.

Gisela, la prima de Alejo, contó que cuando el joven fue trasladado al hospital (en donde murió luego de 20 minutos de agonía) los familiares se enteraron de que Nadia y Alejo habían ido juntos a la casa de una amiga de la agresora.

Según relataron los familiares, Navarro había ido a la casa de Alejo para entregarle el bebé de 18 meses que tienen en común. Más tarde, fueron a la casa de una amiga de ella y Navarro se quedó a comer pizzas con sus amigos, mientras que Oroño fue a un kiosko.

Luego, las cámaras de seguridad de un supermercado chino captaron el momento en que Nadia discute con Alejo, ella lo empuja, lo increpa a los gritos y le clava un cuchillo en el pecho. En ese instante, el joven camina herido hacia la esquina, mientras su agresora lo persigue por unos segundos, hasta que decide abandonarlo y correr hacia la otra esquina.

El tío de Alejo, quien trabaja en una remisería en la misma cuadra donde asesinaron a su sobrino, escuchó los últimos momentos de la discusión y, al salir a la calle, vio a uno al chico tirado en la calle, herido por la puñalada. Por lo tanto, su tío rápidamente lo subió al auto y lo llevó al Hospital San Bernardino, de Hurlingham.

"Estaban juntos. Estaban en pareja, pero vivían separados. Los dos tenían problemas con las adicciones. Alejo muchas veces volvía golpeado y lastimado. No hacía denuncias porque decía que tenía vergüenza de contar lo que le pasaba en una comisaría. Una vez se animó a entrar, pero no se la quisieron tomar", aseguró Gisela.

Policías de la comisaría 2da. de Villa Tesei la detuvieron a la agresora y la trasladaron a la comisaría, donde se largaría a llorar, confesaría el crimen y pediría perdón.

"Lo que pedimos es que Nadia no salga, y que pague por lo que hizo. Mi primo había sido denunciado por su suegra, la madre de Nadia. Fue una vez que no lo dejaron ver a su bebé y rompió una ventana. Queremos igualdad de género", sostuvo Gisela.