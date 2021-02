El submarino USS Greenville (SSN 772). Foto: Twitter.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, denunció que un submarino nuclear de Estados Unidos pudo haber ingresado en aguas soberanas de la Argentina y repudió que la embarcación haya realizado tareas junto a aviones británicos con base en las Islas Malvinas.

"La información brindada por el comandante de la Fuerza de Submarinos en el Atlántico de los Estados Unidos (el vicealmirante Daryl Caudle) revela una violación flagrante a la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur aprobada por Resolución 41/11 de la Asamblea General de la ONU", sostuvo el mandatario patagónico.

En un hilo de Twitter, el sureño se refirió a la publicación que hizo la mencionada fuerza norteamericana, que informó el pasado 10 de febrero a través de la misma red social: "Un avión del Reino Unido del Territorio Británico de Ultramar de Falklands Islands colaboró recientemente con el USS Greeneville en aguas abiertas del Atlántico Sur, demostrando el alcance global de las fuerzas de ambas naciones".

A United Kingdom aircraft from the British Independent Overseas Territory (BIOT) Falklands Islands recently collaborated with USS Greeneville (SSN 772) in the South Atlantic open ocean, demonstrating the global reach of both nations’ forces. #SubmarineForce pic.twitter.com/w2BFIibXz0