Temporal en Pinamar.

En el inicio del feriado por Carnaval, los partidos bonaerenses costeros de Necochea, Pinamar, Villa Gesell, La Costa y Mar del Plata presentan este viernes una jornada inestable con cielo nublado, acompañado de chaparrones y tormentas aisladas e intensas, con una temperatura máxima de 22 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Una fuerte tormenta que comenzó en la noche del jueves complicó a los turistas y residentes de Pinamar ya que ocasionó grandes inundaciones en varias de su calles. Usuarios en redes sociales compartieron cómo quedaron las calles de la ciudad balnearia.

Por el temporal, hasta el momento, fueron evacuadas, cuatro familias en Ostende y las calles se encuentran anegadas, con autos tapados por el agua.

Según datos del Servicio Meteorológico desde la medianoche cayeron más 115 milímetros. Las precipitaciones son incesantes y en la última hora cayeron cerca de 40mm. Es por esto que el organismo que depende del Ministerio de Defensa emitió una alerta por tormentas fuertes y lluvias intensas.

En los balnearios de Pinamar, Ostende, Valeria del Mar y Cariló, la temperatura era esta mañana de 20 grados, con cielo nublado, vientos del noreste a 14 kilómetros por hora y chaparrones. La máxima está prevista en 21 grados.

En tanto, para la tarde y la noche, se prevé cielo cubierto, chaparrones y lluvias fuertes con vientos del este entre 13 y 22 kilómetros, acompañado de ráfagas que pueden alcanzar los 50 km.