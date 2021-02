Abel Pintos

El músico Abel Pintos presentó el tema y el videoclip de “El amor de mi vida”, que formará parte y le dará título a su próximo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para este año.

El cantante venía generando gran expectativa con el material y una vez que lo lanzó generó el delirio y la locura de sus seguidores.

En apenas media hora el video, dirigido por Agustín Tafet, superó en Youtube más de 125 mil reproducciones y cientos de mensajes.

El video dura 4:05 minutos y comienza mostrando al cantante recostado en una balsa y mirando al cielo, en lo que aparenta un naufragio en plena noche y con el cielo como testigo. Luego el cielo del amanecer envuelve al protagonista mientras él le canta a su verdadero amor. El final de las imágenes sorprende.

Abel Pintos anunció recientemente una serie de shows en formato acústico y con todos los protocolos y cuidados necesarios (con capacidades limitadas en todas las salas). Lo comunicó sólo a través de sus redes y en tan solo 24 horas, su público (al que Abel llama "La Familia") se encargó de agotar 5 funciones en Mar del Plata, 4 en Córdoba y 4 en Rosario.