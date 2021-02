Barby Silenzi.

Barby Silenzi, quién recientemente confirmó su separación de El Polaco, protagonizó un escándalo en redes luego de que se viralice una foto en la que aparece tomando cerveza mientras está amamantando a la hija que tuvo con el cantante, Abril.

En una de las imágenes está sentada en una mesa en un bar, mientras sostiene a su beba de ocho meses,charlando junto al Polaco, su ex pareja. En la mesa se ven dos copas de vino.

En las redes criticaron a la bailarina por tomar alcohol mientras estaba dándole el pecho a la pequeña. Karina Iavícoli le preguntó en vivo mientras estaban en el ciclo de Nosotros a la mañana y leyó su contestación: “Me dice que no ve nada de todo lo que está pasando, porque en el medio se está separando de El Polaco, entonces es un lío bárbaro!."

Iavícoli agregó: “Y me dice: ‘La verdad, yo no veo nada malo por un vaso de cerveza, me molesta porque nadie sabe nada de mi vida, no me interesa lo que digan’. La foto de la cerveza no es reciente, y tenemos unas nuevas donde está tomando vino”.

Gentileza Canal 13.

Su compañero, Santiago Zeyen, quien fue el encargado de publicar una de las fotos en sus redes sociales, aseguró: “La foto fue de ayer al mediodía, estuvieron almorzando juntos en un conocido restaurante de la zona de Figueroa Alcorta. Barby está con la beba a upa y tomando una copa de vino con El Polaco, los dos muy sonrientes”.