Submarino de EE.UU. en el Atlántico Sur

El Gobierno argentino expresó su "grave preocupación" por la presencia de un submarino de origen estadounidense en el Atlántico Sur con apoyo británico.

Según detalló Cancillería, la información surgió de la cuenta oficial de Twitter del Commander Submarine Force Atlantic (COMSUBLANT), por la cual se señala que recientemente habrían operado con apoyo británico en el Atlántico Sur, "demostrando el alcance global de ambas naciones".

"Corresponde recordar que la presencia de naves susceptibles de portar y emplear armamentos nucleares en el Atlántico Sur contradice la Resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur), que entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A United Kingdom aircraft from the British Independent Overseas Territory (BIOT) Falklands Islands recently collaborated with USS Greeneville (SSN 772) in the South Atlantic open ocean, demonstrating the global reach of both nations’ forces. #SubmarineForce pic.twitter.com/w2BFIibXz0