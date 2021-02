Don Francisco en exclusiva para Diario26.com, Foto: CNN

*Por Mauro Calvagna

Hace varios “ayeres” estaba de viaje por Santiago de Chile, y decidí pasar unos cuantos días en el barrio de Las Condes, allí hice varios amigos chilenos y cuando les contaba a lo que me dedicaba, ellos inmediatamente me decían (en momentos diferentes y sin conocerse): “Pero tú tienes que ser como Don Francisco”. Esto despertó en mí la curiosidad de ir en búsqueda de ese famoso personaje de la TV que tanto ellos como el mundo, lo conocían. Google de por medio, me aventuré a investigar mucho más sobre este maravilloso conductor, que tiene una calle a su nombre en pleno Nueva York, llamado Mario Kreutzberger. Kilometros de por medio y, aunque sea virtualmente, en Miami lo encontré.

Don Francisco llegó a ser popular en Chile y en gran parte de Latinoamérica gracias a su programa Sábado gigante, producido entre 1962 y 2015, y que desde 1986 llegó a emitirse en cuarenta y tres países, aunque el conductor afirma: “El lugar donde menos conocido soy es en Argentina”, reconocido por el Guinness World Records como el programa de variedades de más larga duración en la historia de la televisión. “A mi me ayudó mucho el Pipo Mancera a hacer televisión”, cuenta el animador al recordar sus comienzos en la TV. Mancera fue un presentador de televisión argentino, pionero en el medio e introductor del formato “ómnibus”. Fue llamado el “Señor Televisión” gracias a su programa Sábados Circulares, el más famoso de la tv argentina en la década de 1960.

Don Francisco junto a Pipo Mancera en Canal 13 de Argentina.

“La TV llegó a Chile por primera vez con el sistema teleargentino de televisión en 1956 cuando Juan Domingo Perón fue a visitar al General Ibáñez… Y cuando la ví por primera vez, no la entendí”, revela Don Francisco entre risas. Indagando sobre quien era Mario antes de ser el personaje, revela: “fui técnico modelista durante 20 años pero luego dejé mi profesión por la televisión”.

ENTRE SUS MÁS DE 80.000 ENTREVISTADOS Y EL HACER TV VÍA STREAMING

Don Francisco junto al gran animador estadounidense Jimmy Fallon.

“Quiero plasmar mi libro ´Con ganas de vivir´ en los diez capítulos que haré en CNN en Español para la televisión del mundo”, afirma el animador. Del 15 al 26 de febrero a las 9 PM (hora de Miami), Mario presentará “Don Francisco: reflexiones 2021” en CNN en Español. En este proyecto especial, el popular animador reflexionará junto a sus invitados sobre algunos de los temas que nos inquietan y afectan. El denominador común del programa será la sensibilidad que tendrán las conversaciones, que se desarrollarán a través de las historias personales de los entrevistados, combinadas con la experiencia única del famoso anfitrión.

A lo largo de sus más de 59 años de televisión, Don Francisco ha cultivado el arte de la escucha y las preguntas y recuerda: “Entrevisté a Bush, Obama, Clinton, Ghandi, Menem y muchas personas a lo largo de estos años. Entrevisté como a 80.000 personas”. En relación sí le quedó alguna personalidad que desee entrevistar, reveló: “Francisco me ha invitado como moderador a participar de Scholas Occurrentes, pero mi sueño es entrevistar al Papa”.

Don Francisco junto a Barack Obama en una de sus entrevistas.

Este año y el pasado, se han presentado como una nueva manera de tener que realizar nuestros oficios, Mario lo define a través de sus formas de sentir a quien tiene delante para conocer y saber su historia: “Es todo un desafío para mi entrevistar virtualmente porque no siento la respiración del entrevistado, la intensidad de sus ojos y muchas cosas más que veo cuando lo tengo adelante”.

“Siento que virtualmente nos trae una gran oportunidad de entrevistar a gente que tiene la necesidad de decir más cosas de las cuales antes las tenía reservadas”, declara Don Francisco.

DETRÁS DEL PERSONAJE: DON FRANCISCO CUANDO ES MARIO

Mario cumplió sus 80 años en plena pandemia y cuenta que tuvo que atravesar muchos momentos complejos, entre ellos revela: “Ahora me toca vivir el personaje de esposo, de padre y de abuelo. Estoy haciendo un curso intensivo al respecto”.

“El personaje se va separando de la persona a lo largo de todos estos 59 años. La persona que soy no puede ser personaje a lo largo de todo el día”, afirma Mario sabiendo que a lo largo de estos años de quien debe ocuparse es del hombre detrás del personaje.

Don Francisco y su esposa, Foto: HOLA USA.

En un momento dado de la entrevista desde Miami con el animador, me dio curiosidad saber cómo atravesó la pandemia, pensando en el hombre tan activo que es y me respondió: “Cumplí 80 y para un comunicador como yo estar en cuarentena fue muy duro y pedí ayuda a un psiquiatra”. A pesar de ello afirma: “Estoy muy contento de lo que he vivido y deseo que la gente salga bien de esta pandemia”.

SU INFANCIA: ENTRE LA DISCRIMINACIÓN Y SU AMOR POR LA SOLIDARIDAD

Mario es hijo de Erich Kreutzberger y Annie Blumenfeld, migrantes de origen asquenazí que llegaron a Chile -procedentes de Alemania- como refugiados en 1939 huyendo de las persecuciones contra los judíos en Europa y de la dictadura nazi en Alemania. “Soy hijo de sobrevivientes del holocausto, mi mamá era cantante de ópera y me promovió lo artístico y mi papá era muy perseverante, eso me dejaron ellos”, afirma el conductor.

“Mi parte solidaria comienza en el colegio cuando realicé actos solidarios que dejaron contentos a mis compañeros y a mis maestros también...Yo detecté que podía unir a la gente para desarrollar una acción de solidaridad”, revela Don Francisco.

Al ser hijo de migrantes, Mario recordó que: “En el colegio tuve problemas de discriminación por ser hijo de extranjeros”. Esto lo llevó también a escribir en su libro sobre este flagelo que sufre el mundo.

Don Francisco en la Teletón Chilena.

Entre más de 20 minutos de charla, risas y un momento agradable Don Francisco nos demuestra que no existe miedo al cambio, que con un corazón persiguiendo sueños y teniendo la solidaridad a flor de piel, se puede llegar lejos.

Sobre el final de la entrevista me dijo: “En mi éxito, yo notaba que tenía que devolverle a la gente lo que ellos me habían dado en múltiples oportunidades...La televisión se parece al fútbol: los partidos hay que jugarlos y los programas hay que hacerlos y después se ve el resultado”.

Disfrutá la entrevista completa acá.