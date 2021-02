Fede Bal y Carmen Barbieri.

En las últimas horas se conoció el nuevo parte de Carmen Barbieri quien está mejorando tras ser internada por coroanvirus. A la actriz ya le sacaron la sonda nasogástrica y gran parte de los medicamentos que la inducen a la sedación. Se espera que tras el feriado de Carnaval pueda salir de terapia intensiva hacía una habitación común de la Clínica Zabala, donde se encuentra internada desde el pasado 20 de enero.

En el programa Flor de Equipo, Federico Bal habló sobre el estado de salud de su madre: “Esta mañana hicimos una videollamada, hablamos mucho. Estoy contento porque hay muy buenas noticias, está muy bien y está consciente”.

“Está preocupada por el trabajo, por las cuentas que hay que pagar. Y me dijo: ‘¡Cómo que empezaron a grabar MasterChef Celebrity, entonces tengo que ir a cocinar!’. Ya tiene ganas de volver a la actividad”, agregó.

“Le conté lo que pasó en estos días, me preguntó muchas cosas. Si todo sale bien, después de Carnaval sale de terapia intensiva y la pasan a una habitación común. Estoy muy contento”, cerró.

Gentileza Telefe.

La segunda temporada del reality culinario iniciará el próximo 22 de febrero y se sabe que Barbieri no será reemplazada y podría sumarse más adelante.