El popular cantautor guatemalteco Ricardo Arjona lanzó su nuevo albúm “Covers, Demos y Otras Travesuras de Blanco”, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.





El nuevo disco cuenta con la participación de artistas como la inglesa Joss Stone en el tema “Sobrevivirás”, los españoles Pablo Alborán en “El amor que me tenía” y Melendi en “El invisible”, Kany García en “Tu retrato”, Gaby Moreno en “El blues de la notoriedad” y Beret en “Batichica”, entre otros.

Además, este proyecto da lugar a cantantes emergentes que Arjona conoció interpretando sus canciones en redes sociales y que, esta vez, los invita a cantar con él, siendo parte de este nuevo material que lanzó hoy a través de su sello Metamorfosis.





El primer acercamiento al público de este proyecto fue “El blues de la notoriedad” junto a su coterránea Gaby Moreno, a nueve años de unirse para interpretar juntos “Fuiste tú”, una de las canciones más emblemáticas del músico.