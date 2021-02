Oscar Ruggeri y Ginés González García

Oscar Ruggeri apuntó contra los políticos que se aplicaron la vacuna contra el coronavirus antes que las personas de riesgo y puso el caso de su mamá, de 87 años, que aún no fue inmunizada.

En ese sentido, Ruggeri le mandó un mensaje al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. "Escúcheme, esto es muy sencillo señor. Los esenciales deberían vacunarse primero. Los docentes que tienen que empezar la escuela, los esenciales más el Presidente, deberían estar vacunados. No puede ser que diputados, intendentes, senadores con 40 o 45 años me muestran el brazo en la tele que se vacunaron", dijo indignado en el programa F90 de ESPN.

Luego, el exfutbolista campeón del mundo con la Selección, puso el ejemplo de su madre, quien aún no recibió la vacuna.

"Mi mamá tiene 87 años está encerrada en su casa (en Corral de Bustos) y no se vacunó. Vergüenza les tiene que dar. Verseros... yo tengo posibilidades de irme a vacunar porque llamo a uno u a otro, pero ¿yo me voy a ir a vacunar antes que mi mamá? Nuestros abuelos no se vacunaron y ustedes con 45 o 50 años muestran que están vacunados. Esenciales primeros", cerró Ruggeri.