Elisa Carrió

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, aseguró que no se va a "arriesgar" a vacunarse contra el coronavirus con la Sputnik V porque es "altamente vulnerable", pese a que reconoció que el desarrollo ruso tiene respaldo de la "documentación".

"No me puedo arriesgar. Soy altamente vulnerable", sostuvo la referente opositora.

En declaraciones radiales, la chaqueña también cuestionó que dirigentes políticos se inmunicen contra el coronavirus en una etapa tan temprana de la campaña de vacunación: "Me parece que con un ejemplo ya basta. Si creen que vacunando van a tener votos, es la forma más perversa de tratar una pandemia como la del coronavirus".

Noticias relacionadas

Por su parte, Carrió ratificó su distanciamiento del ex presidente Mauricio Macri y afirmó que habla "con todos" los referentes de Juntos con el Cambio, salvo con el líder del PRO.

"Hoy estoy trabajando con todos. Estoy hablando con (la presidenta del Consejo Nacional del PRO) Patricia (Bullrich), con (el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario) Negri, con (la ex gobernadora bonaerense) María Eugenia (Vidal), con (el jefe de Gobierno porteño) Horacio (Rodríguez Larreta", sostuvo la referente opositora.

Al ser consultada sobre si incluía en sus charlas a Macri, la chaqueña ironizó: "Tengo muy buena relación con Juliana Awada, con la familia".

En ese sentido, incluso contó que no saludó al ex jefe de Estado por su cumpleaños, el pasado 8 de febrero, respondió: "Creo que me olvidé".