Violencia de un bombero contra un colectivo tras accidente vial.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Municipio de General San Martín decidieron en conjunto suspender la licencia de conducir a un hombre que, vestido con su uniforme de bombero, destrozó a golpes un colectivo en la vía pública, se informó oficialmente.

El episodio de violencia ocurrió en Villa Ballester y fue registrado en las grabaciones que realizó un pasajero del colectivo.

En las imágenes se puede observar al bombero cuando, fuera de servicio pero con el uniforme puesto, atacó con una vara metálica el parabrisas y las ventanillas del colectivo, a la altura del chofer.

El bombero en cuestión es Gian Franco Garone Forcone (19) y formaba parte del cuartel de Villa Ballester desde los 16. Pero en las últimas horas se reveló la tragedia que vivió hace un año cuando recibió un alerta de incendio en Munro y fueron a cubrir la emergencia. Era la casa de la madre de Gian Franco.

"Él fue el primero en meterse y la encontró calcinada". Tras la muerte de su madre fue acompañado por psicólogos, tanto en Defensa Civil como en el cuartel del que era voluntario, en Villa Ballester. "En las sesiones, los profesionales no detectaron ningún indicio de daño psíquico debido a la tragedia", explicaron a Clarín fuentes.

Conocidos del bombero explicaron que solo se grabó una parte del incidente ya que la pelea se habría iniciado cinco cuadras antes del violento desenlace. Sostienen que el colectivo encerró al auto del joven bombero y lo chocó. Garone Forcone le pidió al chofer que se detuviera, pero se fue. Hubo una persecución de 500 metros y entonces sucedió lo que quedó captado en el video.