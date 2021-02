Bruno Pogliano, intendente de El Bolsón.

Durante el viernes por la tarde, un grupo de personas encapuchadas y armadas con machetes se hicieron presentes en una reunión que se realizaba entre el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, y pobladores de Cuesta del Ternero. Lo amenazaron y lo retuvieron contra su voluntad.

Esto ocurrió mientras se realizaba un encuentro en la zona afectada por el incendio forestal. El grupo era de alrededor 15 personas, algunas con los rostros tapados y otros con las caras pintadas de negro, portando machetes y armas blancas, amenazaron al jefe comunal.

El hecho fue denunciado en Facebook por el mismo intendente: "Me amenazaron e impidieron que me retire del lugar, privándome de mi libertad. Me encontraba acompañado por funcionarios de mi Gabinete municipal. Y estaban presentes la concejal Rosa Monsalve y el gerente de Anses de El Bolsón Leandro Garcia".

"Tuvieron que intervenir los vecinos del paraje para que pudiera retirarme del lugar. Estos hechos son inadmisibles. Hablan del nivel de violencia y de impunidad por parte de estos individuos, a los cuales voy a denunciar penalmente para que la justicia investigue y le ponga un freno a este tipo de atropellos", agregó.

“Fue un momento muy duro, sospecho que pretendían secuestrarme como ocurrió meses atrás en la Iglesia de El Bolsón, aunque gracias a los vecinos pudimos alejarnos del sitio”, agregó en diálogo con Infobae.

El sitio donde ocurrió el episodio no cuenta con señal de telefonía, motivo por el que no pudieron avisar a las fuerzas de seguridad.