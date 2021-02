El emotivo encuentro con su hija Micaela.

A un día de que Sergio Lapegüe agrediera el apoyo que le llega a través de las redes sociales y anunciara que dejó la terapia intensiva producto de haber contraído coronavirus, el periodista publicó un emocionante video junto con su hija Micaela y familia.

“Mi energía positiva, mi universo. ¿Cómo andás, mami? Tanto tiempo. Ya estamos acá. Te amo”, dice el periodista tras poder volver a tener contacto con su familia.

El viernes volvió a compartir un video donde celebra las buenas noticas de haber dejado la terapia intensiva. “Gracias a todos los que pusieron ese enorme granito de pasión y de amor que me está ayudando a respirar”, expresó.

“Acá estoy. Creo que es viernes, serán más o menos las 14. Terapia intensiva. Mis bolsitos”, comenzó diciendo para luego revelar emocionado: “Me dan el alta. ¡Qué alegría! Me dan el alta en terapia intensiva, voy a pasar a una habitación común”, agregó.

“No puedo creer que haya pasado casi 16 o 17 días acá acostado. Recién el médico que me hizo caminar un poquito me dijo ‘hace unos días estabas hablando con El Barba y ahora estás caminando’”. “Gracias a Dios, gracias a Dios, un paso más”, cerró.

El periodista está en el centro de salud de Temperley desde el 23 de enero, día en el que presentó dolor de espalda y fiebre. Allí le hicieron los testeos correspondientes y confirmaron que era positivo en coronavirus.