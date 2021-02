Messi, gol ante Alaves, REUTERS.

Lionel Messi anotó dos tantos el sábado en la goleada 5-1 del Barcelona sobre el Alavés en La Liga, un resultado que le permite al equipo catalán llegar de gran forma al choque por la Liga de Campeones contra el Paris St Germain.

Messi sumó su 505 presentación por Liga e igualó la marca que tenía Xavi con la casaca del Blaugrana. El jugador argentino acumula 760 partidos con el club catalán, en los que anotó 653 goles y dio 281 asistencias.

El delantero portugués Francisco Trincao puso al Barça por delante en el marcador y Messi pensó que había aumentado la ventaja más tarde al capturar un rebote, pero el gol fue anulado por un fuera de juego de Antoine Griezmann.

Messi luego puso el 2-0 con un gran remate de distancia, pero Luis Rioja aprovechó un error del debutante Ilaix Moriba para descontar para el Alavés.

Sin embargo, cuando el partido se le complicaba al Barcelona llegó un segundo tanto de Trincao, otro misil de largo alcance de Messi y luego un quinto gol tras una gran jugada entre Messi y Griezmann que fue rematada por la izquierda por Junior Firpo.

Y a los 30m. del segundo período, Messi acomodó el cuerpo a poco más de 25 metros de la valla del arquero Pacheco y despachó otro remate de zurda, inatajable, que se tradujo en el 4-1 y se erigió en sentencia del pleito.





El portugués Trincao (Pt. 29m. y St. 29m.) y el marcador de punta Junior Firpo (St. 30m.) aportaron los otros festejos del Barcelona, que el martes recibirá al París Saint Germain francés, por la ida de octavos de final de la Champions League europea.





El descuento del Alavés, que tuvo en sus filas al exvolante de Huracán, Rodrigo Battaglia, lo marcó el ingresado Luis Rioja (St. 12m.).