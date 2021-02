Cecilia Bolocco y Carlos Menem. Foto: Reuters.

La conductora televisiva y ex modelo chilena Cecilia Bolocco manifestó su "profundo pesar" por la muerte de su ex esposo y padre de su único hijo, el ex presidente argentino Carlos Menem.

"Con profundo pesar hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de Carlos Menem, ex presidente de Argentina, gran amigo de Chile y quien fuera mi ex marido y padre de mi único hijo", expresó Bolocco en un comunicado difundido por medios de su país.

"Pedimos por su eterno descanso y agradezco a Dios y a la Virgen que Máximo haya podido despedirse de su padre en paz y a solas.

Gran consuelo para él en estos momentos", añadió la ex Miss Universo que estuvo casada con Menem entre 2001 y 2007.

"Quisiera además de acompañar a mi hijo en su dolor, hacer extensivas mis condolencias al resto de su familia", agregó por último.