Eduardo Duhalde y Carlos Menem. Foto: NA.

El ex presidente Eduardo Duhalde definió a Carlos Menem como "un amigo" y "un hombre de bien" al acudir al Congreso de la Nación a darle el último adiós en la jornada de su deceso.

"Me considero un amigo de Carlos Menem. Lo acompañé, fue un hombre de bien. Alguien con el que no se podía pelear, al que no le gustaban los cruces fuertes. En ese sentido, era como Nicolino ´El Intocable´ Locche fue en el boxeo, esquivaba las discusiones fuertes", expresó sobre el ex presidente fallecido este domingo a los 90 años.

Al hablar de la gestión de Menem, de quien fue vicepresidente en su primer mandato, sostuvo, en declaraciones al canal A24, que "con algarabía, se había planteado que la economía de mercado venía a resolver todo".

"Los recuerdos son tantos, que me cuesta destacar uno en particular", añadió antes de participar del velatorio.

Duhalde recordó el deterioro del dirigente riojano la última vez que lo vio, tras los problemas renales y cardíacos: "La última vez que lo vi fue hace un tiempo y el periodismo se encargó de que las fotos que nos tomamos trascendieran y fueran ampliamente difundidas. Estaba deteriorado, yendo solo de la cama al sillón", expresó.