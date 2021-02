Miguel Ángel Cherutti decidió dejar unas palabras tras conocer la muerte de Carlos Menem, ocurrida este domingo 14 de febrero, a quien despidió con palabras de elogios.

A través de sus redes sociales, el imitador y humorista subió un video desde Mar del Plata. "Es un día triste hoy. Acá en la Feliz. Una ciudad que él amaba mucho. Yo lo conocí acá en el año '83 con sus patillas, en una obra que hacía con Gerardo Sofovich. Él era gobernador", expresó.

Y siguió: "Se fue el más grande. Acuerdensé de lo que les digo, el más grande... el más grande en serio. Fue el último estadista después de Perón que tuvimos, Carlos Saúl Menem. Los '90 no los voy a olvidar jamás. Todo lo que hizo este hombre. ¡Viva Perón, viva Carlos Saúl Menem! Él la tenía muy clara. Que en paz descanse. Acuerdensé lo que va a decir la historia... QEPD. Besos".