Menem y Cavallo.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo lamentó hoy la muerte del ex mandatario Carlos Menem, a quien definió como un "gran líder, que era muy receptivo de la realidad".

Además, defendió la convertibilidad y dijo que "fue la herramienta con la que se conquistó la estabilidad" durante la presidencia de Menem.

"Siempre sentí un gran cariño y reconocimiento hacia Carlos Menem", señaló Cavallo en declaraciones al programa "Esta mañana", que conduce Luis Majul por Radio Rivadavia.

El ex ministro recordó: "Tuvimos discusiones por temas que tenían que ver con el manejo de la Justicia, pero quiero destacar lo más valioso del Gobierno de Menem".

"La convertibilidad fue la herramienta con la que conquistamos a la estabilidad", resaltó Cavallo, y agregó que "fue una gran modernización de la política argentina".

Sobre lo que pasó después, el ex funcionario menemista indicó: "Todos los presidentes han revertido y anulado las grandes transformaciones. Cuando alguien intentó retomarla, como lo hizo (Mauricio) Macri, lo hizo con timidez".

Cavallo y Menem en los '90.

"Macri no logró resultados porque no tuvo la audacia de Menem", consideró Cavallo.

A su entender, "no hay Gobierno que estabilice y haga crecer el modelo económico si no retoma los modelos políticos de Menem de los 90".

En diálogo con Radio Mitre también había remarcado la frase: "La solución para los problemas argentinos es retomar el rumbo que señaló Menem en los 90. Existieron muchos errores pero el rumbo era el correcto. Lamento que Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y ahora Alberto Fernández hayan revertido aquel rumbo hacia una dirección que solo va a llevar a perpetuar la inflación y el atraso en la Argentina".

"La convertibilidad no trajo más pobreza porque no hay mayor fábrica de pobreza que la inflación", evaluó el ex ministro de Economía a radio Rivadavia.

Y luego se refirió a la situación actual y expresó: "Hoy mismo tenemos índices de pobreza más alto que en comparación con la época de la convertibilidad".

"La estabilidad no asegura que la economía vaya a crecer", evaluó el ex funcionario nacional.

Y agregó: "Recuerdo a Carlos Menem como un gran líder, que además era muy perceptivo de la realidad. Me impresionaron las conversaciones que tuvo cuando se reunió con los principales líderes europeos antes de ser presidente".