Nick Hornby nació en Inglaterra en abril de 1957.

Por Yasmin Ali

Tw: @YasFriends

“Me enamoré del fútbol tal como más adelante me iba a enamorar de las mujeres: de repente, sin explicación, sin hacer ejercicio de mis facultades críticas, sin ponerme a pensar en el dolor y en los sobresaltos que la experiencia traería consigo”, así inicia el relato de su vida como hincha Nick Hornby. Una reflexión que solo será comprendida con los años, con las experiencias de la vida y con los altibajos que trae consigo un deporte como el fútbol que tiene cualquier condimento menos el de la razón.

Hornby nació en Inglaterra un 17 de abril de 1957 y creció entre libros de literatura y su pasión por el equipo de Premier League, Arsenal, conocido como los Gunners. En su libro cuenta en detalle sus visitas al viejo Highbury formando recuerdos con su padre y amigos, cómo esperaba a que llegue el fin de semana para volver a frecuentarlo y cómo los resultados de su equipo tenían un irremediable efecto en su vida personal y en su humor.

Hornby y el ex técnico de Arsenal, Arsène Wenger.

Noticias relacionadas

“He aprendido unas cuantas cosas gracias al fútbol. He aprendido el valor que tiene invertir mi tiempo y mi energía en cuestiones que no puedo controlar, así como el valor que tiene el pertenecer a una comunidad cuyas aspiraciones comparto por completo, de forma totalmente acrítica”, reflexiona.

Quizá el momento más memorable de toda su novela es la fantástica descripción que realiza sobre Arsenal campeón de la temporada 1988-89 cuando derrotó al Liverpool en Anfield en la última fecha. El detalle que hace sobre lo que significó ver a su equipo vencedor tras 18 años es tan humana y real que hace imposible no sentirse identificado independientemente de ser simpatizante del club del norte de Londres o no: “Hay que llegar a la conclusión de que no hay literalmente nada que lo describa. He agotado todas las opciones disponibles. No recuerdo ninguna otra cosa que haya podido codiciar durante veinte años (¿hay algo que se puede codiciar razonablemente durante tanto tiempo?), ni tampoco recuerdo nada que haya deseado tanto lo mismo de niño que de adulto”.

Liverpool vs. Arsenal en 1989.

Hemos visto cientos de intentos de explicar lo que genera el fútbol, lo que genera el club del cuál sos hincha desde el inicio y hasta el final de tu vida. Todos recordamos aquella frase que Guillermo Francella inmortalizó en “El Secreto de sus Ojos”: “El hombre puede cambiar de todo menos de pasión”. Pero aun así pareciera que siempre faltarán palabras porque todo queda reducido a una jugada, a un gol y a un instante que cambian el devenir de cualquier fanático.

“Por eso, pido tolerancia para quienes describimos un logro puramente deportivo como el mejor momento de nuestras vidas. No es que nos falte imaginación, ni tampoco llevamos una vida triste y yerma; lo único que sucede es que la vida real es más tenue, más apagada, y contiene un potencial menor para entrar en un delirio inesperado”, reflexiona Hornby a modo de conclusión.

El fútbol, pasión de multitudes.

El hincha del fútbol se entiende con otro hincha del fútbol, pero no hay comprensión fácil con aquel que no le gusta disfrutar de 90’ que pueden ser trascendentales en el devenir de tu fin de semana o el resto del mes. Tal vez el problema sea el mismo del principio, la dificultad de poner en palabras un instante solo dificulta aún más el entendimiento o empatía de cualquier ateo.

Hornby logró lo que pocos: plasmar en palabras, en analogías entre recuerdos deportivos y vivencias personales lo que ha sido la vida de un amante del fútbol para que cualquier hincha pueda identificarse y también acercar dicho mundo a quiénes no comparten ese amor para lograr entender que la pasión que describe no solo alcanza a ese deporte, también a cualquier acción o actividad que completa al ser humano.