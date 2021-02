Lanús fue más que Independiente. NA.

Lanús se aprovechó de la extrema pobreza futbolística de su oponente al imponerse a Independiente por 1 a 0, al cabo de un discreto encuentro disputado el lunes por la noche en el estadio "Libertadores de América", en el marco de la primera jornada de la zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Guillermo Burdisso, a los 22 minutos del complemento, le dio el triunfo al conjunto de Luis Zubeldía.

La formación "Granate" se mostró mucho más compacta y venció con absoluta legitimidad a un "Rojo" sin rumbo futbolístico.

Desde el pitazo inicial de Fernando Rapallini se advirtió un exceso de cautela en el diagrama táctico del retornado "Emperador".

Una desacostumbrada línea de cinco defensores intentó maniatar con relativo éxito los embates "Granates" con la ayuda de un mediocampo superpoblado que dejó en absoluta orfandad al único punta Silvio Romero.

El goleador debió soportar largos pelotazos de sus compañeros que lo encontraron invariablemente en inferioridad numérica, estrategia que hizo recordar a la que el veterano entrenador local implementaba hace quince años con un juvenil Agüero.

A todo esto el "Grana" le fue tomando la mano al desarrollo individualizando los puntos débiles de su adversario para empezar a dominar el trámite a partir de la media hora de la etapa inicial.

En el complemento la visita avisó a los 11 minutos con un cabezazo de Burdisso que dio en la intersección del palo derecho y el travesaño de Sosa, pero no perdonó cuando a los 22 el mismo defensor esta vez no falló tras una poco ortodoxa palomita, luego que el gigante Orsini le bajara el balón con su cabeza.

Recién tras la conquista Falcioni se decidió a adelantar las líneas e impulsó tardíamente unas modificaciones que el desarrollo del cotejo le pedía a gritos.

Lejos de comprometer al sosegado Lautaro Morales, el dueño de casa no fue más que un manojo de nervios ante un Lanús seguro de sus fuerzas y que en ningún momento vio comprometida su victoria, la que seguramente hubiese logrado acrecentar de no haberse retrasado en demasía en los últimos minutos en medio del caos estratégico de su rival.





Ésta es la síntesis del partido: .

Independiente 0 - Lanús 1.

Estadio: Independiente.

Árbitro: Fernando Rapallini.



Independiente: Sebastián Sosa; Gonzalo Asís, Sergio Barreto, Alan Franco, Ayrton Costa, Lucas Rodríguez; Pablo Hernández, Domingo Blanco, Alan Soñora, Alan Velasco; Silvio Romero. DT: Julio Falcioni.



Lanús: Lautaro Morales; Brian Aguirre, Guillermo Burdisso, Alexis Pérez, Alexander Bernabei; Pedro De la Vega, Tomás Belmonte, Facundo Quignón, Facundo Pérez; Nicolás Orsini y José Sand. DT: Luis Zubeldía.



Gol en el segundo tiempo: 22m. Burdisso (L).



Cambios en el segundo tiempo: 14m. Juan Pacchini por Soñora (I), 18m. Matías Esquivel por F. Pérez (L), 27m. Braian Martínez por A. Costa (I), 27m. Sebastián Palacios por P.

Hernández (I), 32m. Lautaro Acosta por De la Vega (L), 39m.

Gastón Togni por L. Rodríguez (I), 39m. Nicolás Messiniti por Velasco (I).

Luca Martinez Dupuy festeja el primer gol de Central frente al Bicho. NA.

ROSARIO CENTRAL DERROTÓ 2 A 1 A ARGENTINOS EN EL "GIGANTE DE ARROYITO"

Rosario Central venció a Argentinos Juniors por 2 a 1 en un partido que disputaron esta noche en el estadio "Gigante de Arroyito", por la primera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Tras una primera parte pareja y con escasas situaciones de gol, las emociones llegaron sobre el final: a los 41 minutos, el juvenil Luca Martínez Dupuy anotó el primer tanto tras capturar un rebote en el área rival y enviar la pelota a la red, mientras que 60 segundos después apareció Lucas Gamba para estirar la diferencia a favor de los dirigidos por Cristian "Kily" González.

Ya en el complemento, perduró la superioridad del conjunto rosarino, que no pudo ampliar la ventaja y terminó el encuentro con sufrimiento, dado que el juvenil Juan Román Puchetta descontó para el "Bicho" a cinco minutos del cierre.

Con este resultado, el "Canalla" se sumó a la lista de elencos que debutaron con un triunfo en la Zona A y ocupan la cima de la tabla de posiciones, que incluye a Colón de Santa Fe, Banfield, Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz de Mendoza y San Lorenzo.

El anfitrión mostró su mejor cara en el inicio del juego pero recién pudo trasladarlo al marcador minutos antes del descanso, con una ráfaga de situaciones en las que anotó los dos goles ante el desconcierto de Argentinos.

En la última media hora, el elenco de La Paternal emparejó el trámite y, tras descontar, hasta arañó el empate, pero no pudo convertir y se llevó una derrota en el comienzo de la era de Gabriel Milito en el banco de suplentes.

En la segunda jornada, Rosario Central visitará a River en el estadio "Monumental" el próximo sábado a partir de las 21:30.

Argentinos, por su parte, será local ante Platense el domingo desde las 17:10, en lo que será el debut del "Calamar" en el certamen, ya que fue postergado su primer partido frente a Sarmiento de Junín.

Síntesis del partido:



Copa de la Liga Profesional .

Zona A - Fecha 1.

Rosario Central - Argentinos .

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Andrés Merlos.

Rosario Central: Jorge Broun; Facundo Almada, Joaquín Laso, Gastón Ávila, Joan Mazzaco; Rodrigo Villagra, Fabián Rinaudo, Diego Zabala, Emiliano Vecchio; Luca Martínez Dupuy y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Argentinos: Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Marco Di Cesare, Carlos Quintana, Elías Gómez; Matías Romero, Fausto Vera, Iván Colman, Diego Sosa; Gabriel Ávalos y Mateo Coronel.

DT: Gabriel Milito.

Goles en el primer tiempo: 41m. Luca Martínez Dupuy (RC); 42m. Lucas Gamba (RC).

Goles en el segundo tiempo: 40m. Juan Pucheta (A).

Cambios en el segundo tiempo: 00m. Gabriel Florentín por Iván Colman (A); 20m. Lucas Ambrogio Matías Romero (A); 20.

Jonathan Gómez por Gabriel Ávalos (A); 30m. Lautaro Blanco por Lucas Gamba (RC); 34m. Juan Pucheta por Diego Sosa (A); 34m.

Lucas Villalba por Elías Gómez (A); 35m. Francesco Lo Celso por Fabián Rinaudo (RC); 35m. Ignacio Russo por Luca Martínez Dupuy (RC); 43m. Damián Martínez por Facundo Almada (RC); 43m Nicolás Ferreyra por Diego Zabala (RC).