El curioso hecho tuvo lugar en Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza. Fue cuando tres ladrones que le robaron la mochila a una mujer, han sido atrapados por los vecinos, quienes indignados y hartos de la inseguridad imperante, los desnudaron y los sacaron del barrio haciéndolos correr.

Todo sucedió después de que los ladrones le robaran y atacaran a golpes a una mujer en la esquina de las calles Ugarte y Giribone. Una vez cometido el delito, la víctima activo una alarma vecinal que se escucha a lo largo de las 27 manzanas de toda la zona.

Así, varios vecinos atraparon a los delincuentes (que tendrían entre 13 y 16 años) para sacarles la ropa y devolverle las pertenencias a la mujer asaltada.

Los ladrones lograron escapar por las calles mientras iban desnudos, seguidos por vecinos enfurecidos. Al encontrarse con un móvil policial, les pidieron a los efectivos que los lleven, por lo que todavía siguen detenidos.

"En menos de tres días tuvimos siete robos", dijo una mujer, notablemente enojada, para explicar cómo está la situación de la inseguridad en el lugar donde se dieron los hechos. También explicó que la alarma y las cámaras son la forma que tienen para poder defenderse ante los reiterados robos.

En esa misma esquina de Ugarte y Giribone el sábado pasado se produjo el asalto a un policía que estaba de civil y a quien le gatillaron varias veces en su cabeza, aunque los disparos no salieron.

IMÁGENES SENSIBLES. El video grabado por vecinos.

Sucedió a las 23.20 horas cuando el suboficial, que se encontraba franco de servicio y de civil, estacionaba su auto Volkswagen Bora color gris plata a cien metros de su propiedad. Un grupo de ladrones encapuchados y armados bajó de otro vehículo, un Peugeot, y lo obligaron a descender a golpes de puño, patadas y culatazos de arma en el cuerpo.

Advertido de que la víctima era un policía, uno de los delincuentes le gatilló varias veces en la cabeza, sin que saliera la bala. Por último, los ladrones pudieron huir con el arma reglamentaria del efectivo, su teléfono celular, su billetera y su vehículo.