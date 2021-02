Eduardo Feinmann y Carlos Menem.

El periodista Eduardo Feinmann brindó una extensa nota con LAM, Los Ángeles a la Mañana, donde se refirió a la muerte del ex presidente Carlos Menem y las acusaciones de corrupción durante su gobierno.

"Menem era un punguista al lado de los Kirchner. La corrupución siempre es horrible y repudiable. Pero cuando comparás la corrupción uno al lado de otro, uno era un punguista y los otros unos saqueadores", expresó.

Sobre el periodismo durante los mandatos del ex presidente recientemente fallecido dijo: “Había una liberad de prensa muy importante. Menem también era picante, no era fácil, pero no era un tipo vengativo. No tiene a ventana a que tienen los Kirchner".

"Los Kirchner lo aplaudieron. Néstor Kirchner dijo, con Carlos Menem en el medio y a su lado Cristina Kirchner que era el mejor presidente después de Perón", agregó.

GENTILEZA CANAL 13.

Por último, el conductor criticó algunos hechos que se produjeron durante la presidencia de Carlos Menem, como los atentados a la embajada de Israel y la Daia y la explosión en Río Tercero.