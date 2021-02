Tommy y Floppy, dos a quererse.

A Floppy Tesouro se la relacionó amorosamente con el ex modelo y conductor Tommy Dunster y ella salió a hablar sin esconder nada tras su separación.

En diálogo con Exitoína, la actriz negó categóricamente el supuesto “nuevo amor”, como se mencionó en Los Ángeles de la Mañana. Desde que la actriz y modelo terminó su relación con el empresario Rodrigo Fernández Prieto hace casi dos meses, es una de las solteras más miradas.

Fue Mariana Brey quien en LAM dijo que ella estaba iniciando una relación con el ex conductor de Versus (Telefe), quien actualmente también está separado. "Floppy ya no está sola... Me contaron que hace dos jueves atrás, en un restaurante de la costanera… Floppy y Tommy Dunster intercambiaron teléfonos. Sé que están charlando y que estuvieron ahí, acurrucaditos", dijo con hermetismo porque al parecer hace poco se conocieron.

Lejos de quedarse callada, Floppy respondió al sitio web: "¡Nada que ver!... Mariana Brey dio una información errónea, sin consultar. Le llegó y lo dijo, pero es mentira".

Luego, la intérprete de Ojo por ojo, relató qué sucedió esa noche en Roldán, la parrilla en donde sucedió el encuentro entre los protagonistas del falso enamoramiento: "Nos saludamos en un restó, como cualquiera puede saludarse con un colega e intercambiar palabras después de mucho tiempo de no cruzarse".

"Sólo eso, no hay ningún tipo de romance ¡Estoy sola!"... Que se pueda aclarar la realidad", expresó la ex participante del Cantando (El trece).