Alberto Fernández. Foto: NA.

Las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) tuvieron un nuevo capítulo con la finalización del plazo para inscribir candidaturas, que finalmente mostraron a la lista oficial liderada por el presidente Alberto Fernández y con una encabezada por el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

"Unidad y Federalismo" es la lista oficial, que lleva al mandatario como postulante a liderar el sello peronista, mientras que la del sanluiseño lleva como nombre "17 de octubre Fuerza Argentina".

La nómina encabezada por el jefe de Estado tiene como vicepresidentes a las diputadas nacionales Cristina Álvarez Rodríguez y Lucía Corpacci; los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Tucumán, Juan Manzur; y la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga.

Noticias relacionadas

En tanto, los primeros cargos de consejeros quedaron para el secretario general de la CGT Héctor Daer; la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y la intendenta de General Roca, María Emilia Soria; los ministros del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; y de Defensa, Agustín Rossi; la titular del Consejo Federal de Políticas Públicas, Victoria Tolosa Paz; la directora de la Anses, Fernanda Raverta; el senador nacional José Neder; y la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario.

Según confirmaron fuentes partidarias, también tuvieron lugar en la lista oficialista sindicalistas como Hugo Yasky, Pablo Moyano, Víctor Santa María, Antonio Caló y Ricardo Pignanelli; y los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de La Rioja, Ricardo Quintela; San Juan, Sergio Uñac; Catamarca, Raúl Jalil; y La Pampa, Sergio Ziliotto.

Por su parte, la nómina de Rodríguez Saá fue presentada y está sujeta a revisión de la Junta Electoral del partido, que determinará si cumple con los requisitos establecidos por la carta orgánica del sello.

Junto al gobernador de San Luis buscarán competir el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto; la detenida líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala; la ex integrante de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli; y el ex jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella.

Sin embargo, se prevé que la lista opositora sea descartada, ya que algunos de los postulantes no son afiliados al PJ.

Los comicios internos en el sello peronista están previstos para el próximo domingo 21 de marzo: actualmente, la conducción está en manos del sanjuanino José Luis Gioja, acompañado en las vicepresidencias por Daniel Scioli, Lucía Corpacci, Leonardo Nardini, Antonio Caló y Rosana Bertone.