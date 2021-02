Adrián Suar.

A mitades del 2020 Adrián Suar se veía muy preocupado por el futuro de Pol-Ka y la crisis generada por la pandemia de coronavirus e incluso con riesgo de cerrar sus puertas.

“Polka está cerrada, no sé qué va a pasar después. Tengo el desafío de ver cómo me reinvento, si puedo. Yo quiero pelear. A mí, internamente, conmigo, con mi terapia y con mis amigos, lo que más me dolería es quebrar. Que el negocio me tape. Para decirlo de manera real, Polka siempre fue una productora modelo en la que estuvo todo bien. Esta es la primera vez que tengo estos líos”, declaró el productor y actor en julio.

Tras los meses de incertidumbre, Suar ya prepara una nueva ficción que marcará el regreso de la productora luego del duro momento.

Se espera que para fines de marzo o principios de abril se comience a grabar una nueva tira diaria que saldrá en el horario central de eltrece y que tendrá como protagonistas a Esteban Lamothe, Gonzalo Heredia, Agustina Cherri y Malena Sánchez.

En abril de 2020, el productor y gerente de Canal 13 debió tomar la dura decisión de levantar “Separadas”, la tira protagonizada por Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Gimena Accardi, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg y Julieta Nair Calvo por la falta de protocolos para grabar en plena pandemia.

Además, también había quedado inconclusa la segunda temporada de “El Tigre Verón”, que volvió a grabarse a fines de enero.