Detención del rapero Pablo Hasel en España, REUTERS

El rapero español Pablo Hasel fue detenido y llevado a prisión para cumplir una condena por sus tuits contra la monarquía y las fuerzas de seguridad, lo que generó una diversa repercusión política y protestas en las calles que reavivan el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el país.

"¡No nos van a parar nunca, no nos van a doblegar!", gritó con el puño alto el artista cuando la policía lo escoltó fuera de la Universidad de Lérida, en Cataluña, donde se había atrincherado el lunes con una decenas de seguidores.

Tuits por los que van a encarcelarme en unos minutos u horas. Literalmente por explicar la realidad. Mañana puedes ser tú. pic.twitter.com/chlGr77JO9 — Pablo Hasel (@PabloHasel) February 16, 2021

Noticias relacionadas

"Muerte al Estado fascista", vociferó instantes antes de que los Mossos d'Esquadra (policía regional) lo introdujeran en el patrullero, entre abucheos de activistas que protestaban en esta ciudad ubicada a 150 kilómetros de Barcelona.

De allí fue llevado directamente al centro penitenciario local, donde quedó alojado para cumplir la condena a nueve meses de cárcel por los delitos de "enaltecimiento del terrorismo" e "injurias" a la Corona y las fuerzas de seguridad.

Último comunicado antes de mi encarcelamiento. Hoy soy yo, mañana puedes ser tú por denunciar a los culpables de joder tantas vidas. Están en juego nuestras libertades, que no lo tengan fácil. Ganarles este pulso es posible. pic.twitter.com/wBA7cNeAoQ — Pablo Hasel (@PabloHasel) February 12, 2021

En una serie de tuits publicados entre 2014 y 2016 Hasel arremetió contra la monarquía y llamaba, por ejemplo, "mercenarios de mierda" a las fuerzas policiales, a los que acusó de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes, consignó la agencia de noticias AFP.

En 2014, el cantante ya había sido condenado a dos años de cárcel por "enaltecimiento del terrorismo", por unas canciones contra la familia real.

En esa ocasión, el encarcelamiento no se ejecutó porque el rapero no tenía antecedentes y la pena no superaba los dos años.

La detención provocó una diversa ola de reacciones políticas.