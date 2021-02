Violento robo boquetero con toma de rehenes. Canal 26.

Un grupo de boqueteros entró a robar a una empresa de transporte de caudales en la ciudad de Rosario y para cometer el ilícito tomó de rehén a una familia.

El hecho ocurrió este lunes por la noche en Presidente Roca al 2.700, donde funciona la empresa Brinks, y según se informó, la banda ingresó primero a la casa lindera a la firma, redujo a una familia y así durante varias horas lograron hacer el boquete para pasar de la vivienda a las oficinas de la compañía.

La banda se habría escapado con una importante suma de dinero, pero no trascendió la cantidad exacta.

Noticias relacionadas

Tras la huida de los delincuentes, la familia pudo hacer la denuncia y cuando la Policía llegó al lugar secuestró varias herramientas de mano.

Según contó Guillermo, una de las víctimas, los ladrones entraron a la casa cuando él estaba con sus hijas que habían ido a visitarlo con sus nietos.

"Tenían inteligencia, porque siempre somos mi hermano y yo en la casa", dijo el hombre en diálogo con el canal rosarino El Tres y agregó que los ladrones eran entre cinco y siete, redujeron a toda la familia, los encerraron en una habitación y que a ellos no les robaron nada.

Your browser does not support the video element.

Familia tomada de rehén en la ciudad de Rosario. Canal 26.

En total, los delincuentes habrían estado unas dos horas cometiendo el ilícito, y mientras un grupo robaba el dinero de la empresa, otros se turnaban para vigilar a la familia.

"No eran improvisados, era gente bien hablada, nos trataron bien, nunca hubo violencia", contó Guillermo que vive con su hermano, y ambos son jubilados.

Trabaja en la investigación del hecho el fiscal de la Unidad de Flagrancia Rodrigo Urruticoechea y a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).