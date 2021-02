Eugenio Zaffaroni, AGENCIA NA

Eugenio Zaffaroni cuestionó fuerte al Poder Judicial, luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena contra Milagro Sala y de que Casación pasara las causas por supuesto espionaje ilegal macrista a Comodoro Py, y pidió una "ley de amnistía" para presos vinculados a la corrupción durante el kirchnerismo.

"Lo que habría que hacer en el ámbito del Poder Legislativo, en el ámbito parlamentario, para sacarle de encima la responsabilidad al Presidente (Alberto Fernández), es componer una comisión parlamentaria de la verdad y convocar a una serie de personas incuestionables para poner blanco sobre negro. ¿Hubo corrupción? ¿Es lawfare? Entonces establecer eso", reclamó el ex juez del máximo tribunal.

"Hay que establecer cuáles son las características generales del lawfare y sobre la base de esas características hacer una ley de amnistía", afirmó.

Zaffaroni también vaticinó una "reacción social masiva" y señaló que la Corte intentó "mojarle la oreja" al Presidente, con los últimos fallos.

Con tono crítico, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos apuntó a la "táctica" del Gobierno respecto de la Justicia y avisó: "Hay momentos en que pienso cuál es la táctica que está teniendo el Gobierno respecto del Poder Judicial... Es una táctica peligrosa. Me da la sensación de que lo está dejando actuar hasta que esto produzca una reacción pública masiva. Tengo esa sensación".

En declaraciones a El Destape Radio, Zaffaroni no dudó en tildar los últimos fallos como "escandalosos" y aseguró que "el escándalo va a llegar en algún momento en que quieran afectar directamente la institucionalidad".

"Supongo que lo que está pensando (el Gobierno) es esperar que se produzca una reacción publica por el escándalo, que no tiene precedentes. No tiene precedentes en una etapa democrática. Pero me da la sensación de que los factores reales de poder no están tan interesados en condenar a Milagro Sala, sino que el interés primordial es garantizar su impunidad", explicó.

En cuanto a la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de enviar a los tribunales de Comodoro Py la causa de espionaje ilegal que involucra a los exdirectores de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, Zaffaroni consideró que se trata de un "encubrimiento".

"Esto hace mella en la opinión pública. Así como un día con el 2x1 salieron un millón de personas a la calle, probablemente salga otro millón de personas en algún momento", advirtió.

El ex juez de la Corte Suprema apuntó directamente contra los integrantes del máximo tribunal y los comparó con la década infame y el menemismo.

"Aquella Corte de la década infame tenía una coherencia política y era previsible por más que uno la critique por oligarca. La Corte menemista también era previsible por más que uno se pare en la vereda de enfrente. En esta Corte el único previsible es Rosenkrantz, el resto no sé. En el barrio diríamos que fue mojarle la oreja (al Presidente)", sentenció.