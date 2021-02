Driussi, NA.

El delantero Sebastián Driussi explicó porqué no llegó a River en este mercado de pases, ya que seguirá en el Zenit de Rusia, pero aseguró que "si no es en junio, será el año que viene".



"Cerró el mercado europeo y nadie quería venir. El que iba a venir, Pepê, se fue para el Porto (Portugal), no quiso venir a Rusia. Ahí se complicó. Ese fue el motivo por el que no fui. No tiene nada que ver Malcom (brasileño)", afirmó Driussi.



El propio entrenador de River, Marcelo Gallardo, había señalado en una conferencia de prensa que hablaba "casi todos los días" con Driussi en el último mes, para saber si podía llegar a volver a ponerse la "banda roja".

Driussi, de 25 años, está en el Zenit de San Petersburgo de la liga rusa desde hace varias temporadas, pero su ilusión es regresar a Núñez, algo que por ahora no es factible.



River, en tanto, adquirió al ex delantero de Banfield Agustín Fontana, en un puesto en el que deberá competir con Rafael Borré, Matías Suárez y algunos juveniles.



Noticias relacionadas

A través de una transmisión por la red social Twitch, Driussi bromeó un poco por la fallida llegada a River y cómo se dieron las cosas.



El delantero agregó que el Zenit no lo dejó ir: "Porque no consiguieron un jugador, por eso no fui. Pepê me arruinaste la vida... Era el de Cruzeiro. Ya te vamos a encontrar, Pepê...".



El jugador surgido en la cantera "millonaria" le hizo una promesa a los hinchas: "Todo pasa por algo. Si no es en junio, será el año que viene. No sé. Pronto estaremos juntos de nuevo".