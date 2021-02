Ivana Módica

La búsqueda de Ivana Módica, la mujer de 47 años cuyo paradero se ignora desde el pasado jueves, se concentró desde la tarde de este martes en una zona rural camino a Pampa de Olaen, tras concluir sin resultados positivos los rastrillajes realizados en el dique de La Falda y el sector de las Siete Cascadas.

La búsqueda tuvo que ser suspendida sobre el final de la tarde debido al mal tiempo, ya que una lluvia torrencial impidió continuar con las tareas en un camino que sale desde La Falda hacia Pampa de Olaen conocido como Las Consejeras, cerca de La Cantera de Valle.

El nuevo punto de búsqueda surgió a raíz de un dato aportado por una patrulla rural, que habría visto en esa zona el auto del novio de Ivana, el detenido piloto de la Fuerza Aérea Javier Galván, pasada la medianoche del jueves.

El jefe de Defensa Civil de Huerta Grande, Claudio Carranza, confirmó a la emisora Cadena 3 que la búsqueda se centrará ahora en el camino a Pampa de Olaen y que del rastrillaje participan 70 personas.

"Surgió un dato, un sector cero en camino a Pampa de Olaen. Ahora ahí se centralizará la búsqueda", dijo el funcionario.

Los trabajos en la zona de las Siete Cascadas y el dique se habían dispuesto el lunes debido a que una cámara de seguridad de la zona captó el momento en el que un auto similar al de la pareja de la mujer desaparecida quedara registrado pasando varias veces hacia el dique entre las 22:00 del jueves pasado y la 1:00 del viernes.

Este lunes, la fiscal N° 3 de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, ordenó la detención de Javier Galván, novio de Módica, quien es piloto militar y presta servicios en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) de Córdoba.

Galván, quien sería indagado este miércoles, está acusado de falso testimonio y entorpecimiento de la investigación.

La primera imputación, según fuentes judiciales, es por contradicciones en sus dichos sobre la desaparición de la mujer, y la segunda, por violar la orden de distanciamiento impuesta hace varios meses cuando fue denunciado por violencia de género.

Este martes, la madre de la mujer, habló con Cadena 3 y dijo que su hija nunca salía sin comunicarse y que no sabe qué puede haber ocurrido "porque son todas especulaciones".

"Lo único que sabemos es que mi hija se comunica constantemente, es una persona muy fuerte y si no aparece es porque está golpeada en la cabeza, porque si tuviera un golpe en el cuerpo, saldría adelante. No es de quedarse jamás, es fuerte de mente, de espíritu y de cuerpo. Lo que más nos preocupa es esto que no aparezca", señaló Mirtha.

La madre de Módica comentó que el día de la desaparición habló con Galván, y dijo que el hombre se había mostrado consternado por la situación.

"La sensación que me dio es que estaba preocupado y angustiado. Alcancé a hablar con él, le pregunté si habían tenido problemas y me dijo que no: ‘Estábamos muy contentos porque iban a venir, estábamos organizándonos para eso’, me dijo", agregó.

Módica fue vista por última vez entre el jueves último a la noche y el viernes a la mañana y, desde entonces, no se sabe nada de ella.